Серийный маньяк из Тольятти попросил суд выпустить его на свободу

Осуждённый пригласил всех журналистов навестить его в СИЗО и заявил, что он не кусается.

В Сызрани состоялось заседание суда, где рассматривалось прошение Олега Рылькова выпустить его из мест лишения свободы. 52-летний мужчина осуждён за то, что в 90-х совершил серию изнасилований и убийств в Тольятти.

На суде мужчина заявил, что его права не соблюдаются, а сам он тяжело болен. За пару минут, пока у Рылькова была возможность поговорить с журналистами, он задал риторический вопрос: почему к нему никого не пускают.

— Я так понял, вы привыкли только как сквозь щёлку в заборе, как тот знаменитый папарацци, общаться со мной. Но я вроде не кусаюсь, почему ко мне не пускают, не знаю. У меня такие интересные документы есть о бездействии администрации, — высказался преступник.

Тольяттинский маньяк убил около десяти человек. Цифра раз в несколько лет растёт, потому что мужчина сознаётся в новых эпизодах. Он совершил десятки краж и изнасиловал десятки детей. Пожизненное наказание Рыльков получил в 1998 году. Как рассказывал Лайф, он содержится в колонии "Чёрный дельфин", а в СИЗО помещён только на время своей жалобы.