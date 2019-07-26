РВСН запустили с Капустина Яра межконтинентальную ракету

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Фото Минобороны РФ

Учебная боевая часть попала точно в цель, которая располагалась на полигоне на территории Казахстана.

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили межконтинентальную ракету. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Боевым расчётом ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", — отметили в ведомстве.

Там отчитались, что задачи пуска выполнены в полном объёме. Учебная боевая часть точно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Ранее создатель "Ярса" и "Тополя" рассказал о превосходстве российских ракет. По его словам, Россия на 10–15 лет опережает США в создании оружия ответного удара.

А Минобороны РФ ранее показывало кадры испытания ядерной триады России.

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