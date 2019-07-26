Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

В последний раз она выходила на сцену в день сорокалетия Большого детского хора — почти десять лет назад.

После продолжительной болезни умерла заслуженная артистка России, хормейстер Татьяна Анофриева.

— Приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким Татьяны Владимировны, — отмечается на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.

Татьяна Анофриева работала в Большом детском хоре с момента его создания. В последний раз выходила на сцену в день сорокалетия хора — почти десять лет назад.

В начале июля этого года состояние артистки ухудшилось — пять дней она провела в реанимации. Пока не сообщается, где и когда состоится прощание с артисткой.

Татьяна Анофриева окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу "дирижёр хора". Среди её преподавателей был в том числе и известный хоровой дирижёр Виктор Попов. Вместе они в 1970 году и создали детский хор.