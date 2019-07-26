В США скончалась старейшая в неволе горилла

В естественных условиях представители её вида живут гораздо меньше. В среднем до 40 лет.

Западная равнинная горилла по кличке Труди, которую называли самой старой в неволе, скончалась в возрасте 63 лет, сообщает зоопарк "Литтл-Рок" в американском штате Арканзас. Там она провела 31 год — почти половину своей жизни.

— Труди пережила большинство своих коллег в зоопарках по всему миру и в дикой природе, — сообщает зоопарк.

Труди была привезена в США из Африки в младенчестве в 1957 году. Сначала она жила в зоопарке "Буффало" вместе с гориллой Олли, потом их привезли в "Литтл-Рок".

Специалисты обращают внимание, что большинство горилл в настоящее время в Северной Америке уже родились в зоопарках и практика ловить животных в дикой природе сошла на нет. В естественной природе представители вида в среднем доживают лишь до 40 лет.

В прошлом году в возрасте 57 лет скончалась старейшая горилла Великобритании по кличке Бэбидолл. Зоозащитник Дамиан Аспиналл ухаживал за ней с самого детства и был с ней и в последний её день.