В Кузбассе мошенник отобрал квартиру у слепых пенсионеров

Пожилым супругам пришлось переехать в село к знакомым, которые воспитывают шестерых детей.

В городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области продавец телефонов обманом отобрал квартиру у пожилых супругов с инвалидностью по зрению, пообещав им ремонт за свой счёт. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, в 2016 году 63-летний слепой пенсионер Владимир Баландин познакомился на рынке с продавцом телефонов, который представился Мурадом. Напросившись в квартиру к Баландину, Мурад заявил, что в квартире необходим ремонт. Затем он пригласил к пенсионеру своих рабочих, сказав, что ремонт будет сделан за его счёт.

Когда ремонт был закончен, рабочие попросили Баландина оплатить их услуги. Дождавшись пенсии пожилой пары, Мурад пришёл к ним и забрал деньги за ремонт. Затем он начал убеждать пенсионеров приватизировать квартиру, пообещав ежемесячное пособие в размере 15 тысяч рублей.

— Ни копейки от него не получил, — цитирует агентство Баландина.

Мурад оформил жильё на себя с помощью факсимиле (штамп, используемый вместо подписи для незрячих людей. — Прим. Лайфа) слепого с детства Владимира и его жены Ирины, которая потеряла зрение больше двадцати лет назад в результате аварии.

Когда мошенник воспользовался факсимиле в первый раз, пенсионер обратился в полицию, однако там ему не помогли. В декабре 2017 года к супругам в квартиру пришли неизвестные и заявили, что теперь жильё принадлежит Мураду. Пенсионеры решили добровольно покинуть квартиру, испугавшись, что к ним могут применить силу.

Супруги переехали в село Красное к семье, которая воспитывает шестерых детей. Взамен на жильё и уход пара отдаёт всю пенсию домовладельцам.

В июле пенсионер поехал в столицу, чтобы "найти справедливость", и по дороге подхватил воспаление лёгких. О том, что квартира больше не принадлежит Баландиным, Владимир узнал, когда находился в больнице в Москве. К его соседу по палате пришёл друг, который и показал выписку из Росреестра.

На днях Баландина выпишут из больницы. В Москве он остановится у знакомых. Пенсионер не намерен возвращаться в село Красное до тех пор, пока не добьётся справедливости.

Ранее в Москве женщина, представившись медработником, похитила у пенсионерки 1,5 млн рублей.