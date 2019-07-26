Командующего ядерными силами США обвиняют в домогательствах к полковнику

Высокопоставленный американский военнослужащий отрицает какие-либо неподобающие действия в отношении подчинённой.

Генерала ВВС и командующего Стратегическим командованием ВС США Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах, информирует Military.com.

Полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что в декабре 2017 года после конференции в Калифорнии Хайтен зашел в её номер и сел на кровать. По словам женщины, затем последовали приставания, СМИ описали их в физиологических подробностях. Полковник указала, что в других случаях подвергалась также непристойным прикосновениям со стороны Хайтена.

Жалоба была рассмотрена, и в июне этого года ответственные лица решили не привлекать Хайтена к военному трибуналу. Неназванный представитель американского Минобороны заявил, что не нашёл никаких подтверждений словам Сплетстосер, кроме того, что выяснил, что она и вправду находилась рядом с Хайтеном в дни предполагаемых инцидентов. Пентагон также учёл, что Хайтена хорошо охраняют и никто из его охраны не видел, чтобы тот заходил в номер к подчинённой.

Генерала и полковника частным образом опросили в Комитете сената по вооружённым силам, где рассматривается кандидатура Хайтена. Ряд сенаторов раскритиковали то, как велось расследование. Так, сенатор-демократ Элизабет Уоррен недовольна, что расследование вёл глава боевого командования ВВС, который младше Хайтена по чину, хотя и не является его прямым подчинённым. Ряд коллег Сплетстосер в ходе расследования обвинили её в резком общении с подчинёнными и старшими по званию. Хайтен в ходе расследования отказался пройти тест на детекторе лжи.