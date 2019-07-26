В США нашли тело "франкенштейна" с пришитой головой

Сотрудники центра, где были обнаружены останки, собирали части тела "в научных целях", а затем продавали их через Интернет.

В американском штате Аризона агенты ФБР нашли тело мужчины с пришитой женской головой, сообщает Mirror.

Как отмечается, тело обнаружили на стене в Центре биологических ресурсов. Кроме того, на территории базы были найдены контейнеры с человеческими частями тела.

По данным издания, сотрудники центра собирали части тела "в научных целях", а затем продавали их через Интернет.

Кроме того, в 2015 году ФБР уже проводило обыски в этом же Центре биологических ресурсов. Владелец учреждения тогда получил один день тюрьмы.

Ранее в США спустя десять лет поисков тело сотрудника магазина было найдено на рабочем месте.