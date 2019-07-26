В Казани поссорившиеся родители оставили годовалую дочь на дороге

На обочине дороги в Казани прохожие нашли годовалую девочку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД РФ.
— На улице Назипа Жиганова возле ипподрома на проезжей части сидит малолетний ребёнок, родителей нет, — сообщил собеседник агентства.
Прибывшие сотрудники полиции осмотрели девочку и передали её врачам скорой помощи.
Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, 28-летний отец малышки поссорился с женой и высадил дочь на обочине дороги. Мужчина решил, что супруга вернётся за ребёнком и придёт домой, однако та оставила девочку и ушла.
В связи с произошедшим на супругов составлен административный протокол в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.
Ранее в США мать бросила новорождённого ребёнка под дверью.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram