Посол Израиля встал в стойку на руке в кабинете президента Северной Македонии

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Фото © Facebook / Stevo Pendarovski

На встрече обсуждались экономические отношения двух стран в сферах науки и новых технологий, безопасности, сельского хозяйства, а также культуры и туризма.

Посол Израиля в Северной Македонии Дан Орьян встал в стойку на одной руке во время встречи с лидером страны Стево Пендаровски. Соответствующее фото глава государства опубликовал в Facebook.

Встреча Пендаровски и Орьяна состоялась в кабинете главы Северной Македонии. Как рассказали в администрации президента, в ходе диалога обсуждались экономические отношения двух стран в сферах науки и новых технологий, безопасности, сельского хозяйства, а также культуры и туризма.

Стойка на руке израильского посла Дана Орьяна пусть станет мотивацией и ещё одним доводом к тому, что тренировки очень важны, а иногда и забавны, — написал лидер Северной Македонии.

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