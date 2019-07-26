Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Reuters.

— Это сложная ситуация. <...> Я не виню Турцию, так как есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации [Барака] Обамы, — отметил он.

По данным агентства, американский лидер не уточнил при этом, когда примет решение о введении в отношении Анкары санкций в связи с этой сделкой.

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