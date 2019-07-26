СМИ: Не менее 58 демонстрантов пострадали при обстреле в секторе Газа

Всего 39 человек получили пулевые ранения, среди них было 23 ребёнка и три женщины.

По меньшей мере 58 палестинцев пострадали в пятницу, 26 июля, в результате стрельбы израильских солдат по участникам "марша возвращения", которые приблизились к рядам колючей проволоки в пограничной зоне в секторе Газа, сообщает WAFA.

По данным агентства со ссылкой на медицинские источники, всего 39 человек получили пулевые ранения, среди них 23 ребёнка и три женщины. Все пострадавшие доставлены в больницы. Кроме того, от резиновых пуль военнослужащих Израиля пострадало ещё 19 человек.

— Десяткам жителей была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом, — отмечает агентство.

Каждую пятницу палестинцы в секторе Газа проводят мирные акции протеста рядом с пограничными заграждениями. "Марши возвращения" стали ответной реакцией на израильскую блокаду этой палестинской территории и перенос Посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее израильские военные обнаружили тайный туннель под границей с сектором Газа.