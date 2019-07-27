Депутат Рады обвинил Порошенко в задержании российского танкера

По мнению парламентария, экс-глава государства хочет испортить мирное урегулирование конфликта с РФ.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский рассказал в беседе с "Известиями", что к задержанию российского танкера в Незалежной может быть причастен бывший президент страны Пётр Порошенко.

По мнению Новинского, политик использует связи, которые остались в силовых структурах страны, чтобы помешать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Депутат считает, что экс-глава государства пытается испортить мирное урегулирование конфликта с РФ, на которое рассчитывают обе стороны.

— Действия, которые прошли с момента инаугурации Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения как-то будут потихоньку налаживаться. Телефонный разговор между двумя лидерами усилил этот оптимизм. Однако захват танкера ставит всё под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами, — объяснил Новинский.

Российский танкер был задержан 25 июля в порту Измаил Одесской области. По данным СБУ, судно остановили за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Москва указала на незаконность задержания и призвала президента Украины прокомментировать происходящее как можно скорее.

Позднее экипаж судна отпустили. В СБУ сообщили, что моряки не нарушали закона, поэтому оснований для их задержания нет.

Посольство США на Украине похвалило Киев после задержания российского танкера