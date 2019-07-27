Клинцевич прокомментировал штраф медиарегулятора к RT на 200 тыс. фунтов

Данная мера является "пробным шаром", считает член Комитета по обороне Совфеда Франц Клинцевич.

При желании соответствующие российские службы могут найти множество нарушений у СМИ Великобритании, заявил РИА "Новости" член Комитета по обороне Совфеда Франц Клинцевич.

По его словам, штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов, ранее наложенный британским медиарегулятором на российский международный канал RussiaToday, является "иезуитской попыткой перекрыть нежелательную для британской власти информацию".

— Прямо заявить, что альтернативная​ точка зрения на мировые события для них неприемлема. Как говорится, кишка​ тонка. Поэтому и выбран вот такой обходной путь, — подчеркнул Клинцевич.

По мнению сенатора, такой размер штрафа не является критичным для канала. Однако при этом данная мера является "пробным шаром", считает Клинцевич.

Он напомнил о штрафе в размере пяти миллиардов долларов, выставленном американскими властями Facebook. Несмотря на то что пошлина была наложена за другое, сенатор считает, что британцам ничего не мешает "пойти по американскому пути".

Напомним, британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов (почти 20 млн рублей) из-за "серьёзных нарушений правил вещания" о деле Скрипаля и войне в Сирии.