В предвыборном штабе Гудкова заявили об обысках

В предвыборный штаб не зарегистрированного в Мосгордуму кандидата Дмитрия Гудкова пришли с обыском следователи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова.

— Обыски в нашем штабе. <...> Внутри как минимум восемь человек. Из наших сотрудников там уже никого нет — мы предусмотрели эту опасность, — приводит агентство слова пресс-секретаря штаба Гудкова.

Правоохранители пока не подтвердили данную информацию.

Ряд кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей, провели 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них был и Гудков. Во время митинга полицейские не единожды призывали людей разойтись, объявляя в громкоговорители, что акция незаконна.

Затем СКР возбудил дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования для давления на членов городского и окружных избиркомов. По мнению следователей, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избиркомов".

После этого некоторые оппозиционеры начали призывать к новой несанкционированной акции в Москве. Полиция сообщила, что вручила им предупреждения о недопустимости подобной акции, и напомнила об ответственности за её организацию.