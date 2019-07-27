Трамп пожаловался на кондиционеры в Белом доме

Таким образом американский лидер объяснил свои частые визиты в резиденцию в штате Нью-Джерси.

Президент США Дональд Трамп пожаловался на неудовлетворительную работу кондиционеров в Белом доме, установленных, по его словам, при его предшественнике Бараке Обаме.

— Администрация Обамы установила новую систему кондиционирования для Западного крыла [резиденции]. Прежняя система была такой хорошей, пока они не поставили новую, — приводит РИА "Новости" слова Трампа.

С новыми кондиционерами, по словам президента, "то холод, то жара".

Таким образом американский лидер объяснил свои частые визиты в резиденцию в штате Нью-Джерси. Трамп заверил, что ездит туда не в отпуск, а по работе.

Ранее Дональд Трамп поздравил нового премьера Великобритании Бориса Джонсона со вступлением в должность.