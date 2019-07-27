МИД посоветовал Посольству Германии не вмешиваться в дела суверенных государств

МИД РФ в ответ на комментарий Посольства Германии в Москве о выборах в России призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Ранее Посольство ФРГ в РФ прокомментировало в своём твиттере ход подготовки к региональным выборам в России, указав, что "власти не допустили к ним многих оппозиционеров". Дипмиссия заявила, что "обеспокоена" ситуацией.

— Вам точно больше не о чем беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств, — отмечается в ответе МИД России в твиттере ведомства, адресованном германским диппредставительству и дипведомству.

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года указывает дипломатам не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания.