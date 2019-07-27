Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о "приличных" девушках

Многие из них подчеркнули, что оценка внешнего вида женщин находится вне компетенций чиновника.

Жительницы Украины устроили массовый флешмоб в соцсетях в ответ на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые женщины напоминают проституток.

Украинки начали массово выкладывать фотографии под хештегом #забулазапитатиуМарченка [забыла спросить у Марченко]. Многие девушки подчеркнули, что оценка внешнего вида женщин находится вне компетенции чиновника.

— Господин Владислав Марченко вдруг стал законодателем моды. Люди жалуются, власть разводит руками, — пишет Виктория Белая.

— Не ношу юбок. Практически совсем. Но сегодня такой день! Надела, потому что не могла не поддержать своих подруг, — подчеркнула Елена Набокова.

— А вот специально для Марченко нашла свою давнюю фотку, — рассказала Олеся Цыбулько.

Ранее уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин признался, что девушки, которые одеваются прилично — "королевы". По его мнению, такие никогда не будут оголяться и тем самым провоцировать насильников.