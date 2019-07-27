Трампу разрешили потратить $2,5 млрд на строительство стены

Трамп распорядился вложить деньги Пентагона на строительство ограждения на границе длиною в 100 миль.

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа потратить 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой, сказано в решении суда.

Таким образом Верховный суд отменил ранее наложенный запрет на строительство, которое нижестоящий суд расценил как незаконную трату средств.

Трамп распорядился вложить деньги Пентагона в строительство стены длиною в 100 миль после того, как в конгрессе ему отказали в средствах, запрошенных на строительство.

Ранее на границу США и Мексики направились американские военные для того, чтобы покрасить стену Трампа.