Трюдо сообщил о работе над соглашением о свободной торговле с Великобританией

Он дал обещание работать с британским премьером, чтобы добиться плавного перехода к сделке.

Канада начнёт сотрудничество с Великобританией для того, чтобы достичь двустороннего соглашения о свободной торговле. Об этом стало известно по итогам разговора по телефону премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона и его канадского коллеги Джастина Трюдо, сообщает пресс-служба британского правительства.

— Говоря о Брексите, премьер-министр подчеркнул важность международных дружеских отношений для Великобритании, поскольку мы покидаем ЕС, — рассказал пресс-секретарь Джонсона.

Кроме того, Трюдо дал обещание вести работу с Великобританией, чтобы добиться плавного перехода к соглашению о свободной торговле между двумя странами, добавили в пресс-службе.

Как отмечается, оба премьера "с нетерпением ожидают" очередной встречи друг с другом, которая состоится на саммите "Группы семи" в Биаррице.

Ранее Сенат Мексики ратифицировал соглашение о свободной торговле с США и Канадой.