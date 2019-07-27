В МИД назвали вбросами обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева

Как отметили дипломаты, характерно, что обвинения озвучиваются в стиле highly likely ("весьма вероятно").

В МИД России считают, что объявление австрийским МВД в международный розыск гражданина РФ Игоря Зайцева, подозреваемого в шпионаже против республики по линии Главного управления Генштаба ВС РФ, является попыткой реанимировать сюжет о русских шпионах. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

— Весьма сожалеем, что ещё находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре 2018 года "острый сюжет" о русских шпионах в Альпийской республике, который мы с австрийскими партнёрами, в нашем понимании, закрыли. Во всяком случае, именно в таком духе в последнее время проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии, — пояснили в дипведомстве.

При этом, как отметили российские дипломаты, характерно, что обвинения озвучиваются в стиле highly likely ("весьма вероятно"). Это, по мнению парламентариев, происходит потому, что целью таких вбросов не является "серьёзный разговор по существу".

— Комментировать их смысла не видим, — резюмировали в российском МИД.

В Австрии заявили, что россиянин с 1987 года сотрудничал с полковником ВС страны