Россия и Турция обсудили поставку самолётов МС-21 и SSJ-100

Российская Федерация и Турецкая Республика обсудили поставки самолётов Sukhoi Superjet 100. Об этом в эфире канала "Россия 24" рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Также стороны обсудили поставки самолётов МС-21 и совместное производство вертолётов.
Ранее стало известно об окончании первого этапа поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию. Для привоза первой партии потребовалось тридцать авиарейсов.
Ближнемагистральный пассажирский самолёт SSJ-100 впервые полетел в мае 2008 года. На сегодняшний день произведено около 190 таких самолётов. Доля иностранных комплектующих в SSJ-100 оценивается в 80%.
Мантуров рассказал, что катастрофа Superjet 100 не снизила спрос на лайнер
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