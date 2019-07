Обложка альбома Nirvana с автографом Кобейна выставлена на аукционе в России

Первоначально альбом должен был носить название I Hate Myself and I Want to Die ("Я ненавижу себя и хочу умереть").

Обложку с последнего альбома — In Utero — легендарной группы Nirvana с автографом музыканта Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд". Как отмечается, на обложке есть автографы трёх участников группы: Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэйва Грола. Стартовая цена лота — 340 тысяч рублей. В описании лота также объясняется название альбома. In Utero ("В утробе") — это фраза из поэмы жены Кобейна Кортни Лав. Первоначально альбом должен был носить название I Hate Myself and I Want to Die ("Я ненавижу себя и хочу умереть"). Такой фразой часто отвечал Кобейн на вопрос о том, как у него дела. Однако такое неоднозначное название отвергли. Ранее в аукционном доме "Литфонд" продали фотографию цесаревича Алексея, сына Николая II, за 600 тысяч рублей.