Huawei представила свой первый коммерческий 5G-смартфон

Модель Mate 20X 5G в тестовом приложении Speedtest показала среднюю скорость скачивания 1800 Мбит/с.

Китайский производитель Huawei показал работу смартфона Mate 20X 5G в сетях пятого поколения. В размещённом в Сети ролике возможности модели сравнивали с обычной версией Mate 20X с LTE-модемом.

Huawei Mate 20X 5G в тестовом приложении Speedtest показал среднюю скорость скачивания 1800 Мбит/с, а его конкурент — около 80 Мбит/с. При загрузке показатели остановились на отметках 200 Мбит/с и 10 Мбит/с у Mate 20X 5G и Mate 20X соответственно.

Также была продемонстрирована скорость установки приложений и скачивания обновлений при подключении к 5G-сетям. Кроме того, были показаны и возможности в онлайн-играх: задержка у Huawei Mate 20X 5G составила всего 10 мс против 100 мс у Mate 20X.

Huawei Mate 20X 5G — первый коммерческий смартфон от этого китайского бренда для сетей пятого поколения. По данным Синьхуа, эта модель получила первую в Китае лицензию на работу в 5G-сетях. Официально устройство начнут продавать 16 августа за 6199 юаней (около 57 тысяч рублей).