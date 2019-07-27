Huawei представила свой первый коммерческий 5G-смартфон

Китайский производитель Huawei показал работу смартфона Mate 20X 5G в сетях пятого поколения. В размещённом в Сети ролике возможности модели сравнивали с обычной версией Mate 20X с LTE-модемом.
Huawei Mate 20X 5G в тестовом приложении Speedtest показал среднюю скорость скачивания 1800 Мбит/с, а его конкурент — около 80 Мбит/с. При загрузке показатели остановились на отметках 200 Мбит/с и 10 Мбит/с у Mate 20X 5G и Mate 20X соответственно.
#5G #Huawei #huaweimate20x5g #Xiaomi— Xiaomishka (@xiaomishka) July 26, 2019
Compare 4G vs 5G. Official video by Huawei: How fast is Mate 20 X (5G) speed? pic.twitter.com/UnoVRxxQT6
Также была продемонстрирована скорость установки приложений и скачивания обновлений при подключении к 5G-сетям. Кроме того, были показаны и возможности в онлайн-играх: задержка у Huawei Mate 20X 5G составила всего 10 мс против 100 мс у Mate 20X.
Huawei Mate 20X 5G — первый коммерческий смартфон от этого китайского бренда для сетей пятого поколения. По данным Синьхуа, эта модель получила первую в Китае лицензию на работу в 5G-сетях. Официально устройство начнут продавать 16 августа за 6199 юаней (около 57 тысяч рублей).
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