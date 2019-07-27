Трамп: Доллар очень силён, в отличие от евро и юаня

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Фото © Pixabay

Он отметил, что, с одной стороны, это прекрасно, а с другой — из-за валюты становится сложнее конкурировать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент американский доллар очень силён, чего нельзя сказать о евро и юане. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете.

Доллар очень силен, страна очень сильна, — приводит слова президента ТАСС.

При этом Трамп отметил, что, с одной стороны, это прекрасно, а с другой — из-за валюты становится сложнее конкурировать. Однако с этим, по мнению президента, США "прекрасно справляются".

Китайская валюта очень слаба, посмотрите на другие страны, посмотрите на евро, евро так слаб, — добавил Трамп.

Ранее Лайф сообщал о том, что американский доллар начал терять позиции, и разбирался, кому это выгодно, а кому нет.

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