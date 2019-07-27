Кличко сравнил Зеленского с Януковичем и заявил о нарушении закона

Градоначальник считает противозаконными планы президента Незалежной сместить его с поста главы киевской горадминистрации.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ведёт себя так же, как один из его предшественников, Виктор Янукович, и нарушает закон. Слова градоначальника приводит таблоид Bild.

— Каждый президент хочет влиять на столицу, потому что Киев так важен. Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы администрации, он нарушает закон и ведёт себя не иначе, чем Янукович, который поступал точно так же, — сказал мэр.

Напомним, Администрация Президента Украины направила в правительство страны обращение с просьбой рассмотреть возможность отставки Кличко с поста градоначальника украинской столицы. Более того, мэр подозревается в земельных махинациях.