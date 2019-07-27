Посол ЕС: У Украины сейчас ужасный имидж

Украина заработала себе ужасный имидж, но не стоит ассоциировать её только с негативными вещами, в частности с коррупцией. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" сказал посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

— Дело в том, что у Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг", — отметил дипломат.

Кроме того, он заверил, что Украина на самом деле более привлекательна, чем "тот имидж, который вокруг неё сейчас сформировался".

Мингарелли также обозначил те направления развития, которые должны стать приоритетными для новой власти Украины: рынок энергетики и реформа правоохранительных органов, земельная реформа, а также продолжение децентрализации.

Ранее лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о готовящихся реформах. В частности, он сообщил, что планируется разрешить свободно продавать земли, расширить медицинское страхование, а также создать накопительную пенсионную систему. Однако при этом он заявил, что партия пока повременит с преобразованиями, поскольку надо обсудить ряд проблемных вопросов.