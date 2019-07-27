Врач рассказал, почему полезно бояться стоматологов

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов объяснил в беседе с РИА "Новости", что страх перед стоматологом может быть полезен.

— Успешно переживая ситуации, которые связаны с тревогой и страхом, вы повышаете свою толерантность к дискомфорту. Тревога и страх присутствуют в нашей жизни, они исполняют роль системы, сигнализирующей об опасности, — сказал медик.

По его словам, неконтролируемый страх стоматологии можно назвать "фобическим тревожным расстройством", но подобный диагноз может поставить только специалист. Признаки этой фобии — паника, страх и тревога.

Врач посоветовал, прежде чем начать лечение зубов, обсудить страхи с доктором, рассказать о переживаниях и поговорить о плане лечения. А чтобы снять стресс после визита к врачу, лучше всего прогуляться или почитать книгу.

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