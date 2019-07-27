Эксперт рассказала, как в жару не разориться на кондиционерах

В Южном федеральном округе тарифы на электроэнергию в пиковые часы примерно в 1,5–3,7 раза выше, чем в ночное время.

Спасаться от жары с помощью вентилятора экономичнее по сравнению с кондиционером, рассказала РИА "Новости" руководитель проектов Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минкова.

— Наиболее экономичным считается вентилятор. Постоянная (24 часа) работа устройства 50 Вт в течение месяца приведёт к увеличению платежа на электроэнергию от 109 рублей (в Республике Крым) до 174 рублей (в Республике Калмыкия) для жителей квартир с газовыми плитами в тёплых регионах Южного федерального округа, — рассказала эксперт.

В то же время ежедневное использование кондиционера для поддержания температуры 23–25 градусов при дневной температуре 29–30 градусов выйдет дороже.

Так, в сутки поддержание температуры на пять градусов ниже наружной в помещении площадью 20 квадратных метров будет стоить 24–39 рублей в день в Южном федеральном округе

— Потребность устройства в электроэнергии составит до 8 кВт.ч при работе в режиме охлаждения до 10 часов, — сказала Минкова.

Однако поддержание такой температуры в течение месяца будет весьма затратно. Для жителей тёплых регионов в месяц платёж за кондиционер составит 760–1200 рублей.

Для площади помещения 36–50 квадратных метров потребуются более мощные кондиционеры — 5–7 кВт, у которых больший расход электроэнергии. По подсчётам эксперта, при постоянной работе такого кондиционера в течение месяца затраты на электроэнергию увеличатся в два раза относительно предыдущего расчёта.

Однако Минкова рассказала, как владельцы кондиционеров могут снизить затраты на электроэнергию. По её словам, покупая инверторные модели кондиционеров, можно снизить энергопотребление на 30–50%. Кроме того, не стоит пользоваться устройством в самое дорогое время — 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В Южном федеральном округе тарифы в пиковые часы примерно в 1,5–3,7 раза выше, чем в ночное время.

Эксперт рекомендует оставлять приборы включёнными на ночь, поскольку это остудит помещение перед предстоящим дневным повышением температуры.