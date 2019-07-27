СМИ: ЕАЭС может утвердить общую ставку акциза на сигареты

Согласно документу, ставка в странах союза составит 35 евро на тысячу штук с 2024 года.

Евразийский экономический союз планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Проект был подготовлен в июне, в нём указываются принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию для стран — участниц ЕАЭС. Он уже одобрен советом ЕЭК и разослан участникам сообщества. Согласно документу, ставка акциза на табак в странах союза составит 35 евро на тысячу штук с 2024 года. При этом предусмотрено отклонение на 20% от суммы в обе стороны.

Как отметили в Евразийской экономической комиссии, соглашение даст возможность сдерживать развитие нелегального рынка табачной продукции.

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