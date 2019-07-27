89-летняя американка покорила Килиманджаро и установила мировой рекорд

Из-за сильной боли в боку она не могла глубоко дышать и боялась, что ей не хватит кислорода, чтобы добраться до вершины.

Американка Энн Лоримор в возрасте 89 лет установила новый мировой рекорд, покорив одну из высочайших вершин — Килиманджаро, сообщил телеканал ABC 15.

По данным телеканала, несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, которая поднялась на Килиманджаро. Однако несколько месяцев назад другая женщина отобрала у неё титул, а затем и мужчина установил мировой рекорд. Узнав это, Лоримор решила вновь взобраться на пик горы.

— Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору... — рассказала женщина, прибыв домой.

По словам Лоримор, из-за сильной боли в боку она не могла глубоко дышать и боялась, что ей не хватит кислорода, чтобы добраться до вершины.

Женщина также рассказала, что вся поездка в Африку и обратно вместе с восхождением заняла у неё девять дней.

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