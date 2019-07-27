Из-за двух землетрясений на Филиппинах погибло пять человек

На данный момент в муниципалитете Итбаят, рядом с которым находились очаги стихии, проживает около трёх тысяч граждан.

По меньшей мере пять человек погибли, ещё 12 ранены в результате двух землетрясений на Филиппинах, которые произошли в субботу, 27 июля, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В субботу в районе муниципалитета Итбаят (провинция Батанес) на севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг располагался на глубине около девяти километров. Примерно три часа спустя в водах рядом с муниципалитетом произошло ещё одно землетрясение, магнитудой 5,9, очаг которого находился на глубине 10 километров.

На данный момент в муниципалитете Итбаят проживает около трёх тысяч человек, угроза цунами не объявлялась.

Ранее на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4.