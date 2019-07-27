Два человека погибли при обрушении конструкций в ночном клубе в Южной Корее

Среди пострадавших — девять иностранных спортсменов, которые прибыли в Кванджу для участия в чемпионате мира по водным видам спорта.

Два человека погибли, ещё минимум девять пострадали в результате обрушения двухэтажной конструкции в одном из ночных клубов в южнокорейском Кванджу. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в числе пострадавших — девять иностранных спортсменов, которые прибыли в Кванджу для участия в чемпионате мира по водным видам спорта. Пострадали пловцы из Новой Зеландии, США, Нидерландов, Италии и Бразилии, отмечает агентство. Уточняется также, что ранения, полученные спортсменами, не слишком серьёзны.

그가 준 그대로 갚아 주라

계시록18장6절



2019.7.27.

광주 클럽 붕괴..14명 사상



세월호는 불법 증축+무게 중심이 위로 쏠려 침몰했다

but

빨갱이들은 박근혜에게 책임을 넘기고 탄핵했다



이제 그대로 갚아줄 차레다



광주 클럽도 불법 증축으로 붕괴..책임을 문재인에게 떠넘기고 탄핵해야 한다 pic.twitter.com/5oVsAIV8e9 — 두 증인 (@alive14141) July 27, 2019

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Кванджу с 12 по 28 июля.