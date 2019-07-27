Два человека погибли при обрушении конструкций в ночном клубе в Южной Корее

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Среди пострадавших — девять иностранных спортсменов, которые прибыли в Кванджу для участия в чемпионате мира по водным видам спорта.

Два человека погибли, ещё минимум девять пострадали в результате обрушения двухэтажной конструкции в одном из ночных клубов в южнокорейском Кванджу. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в числе пострадавших — девять иностранных спортсменов, которые прибыли в Кванджу для участия в чемпионате мира по водным видам спорта. Пострадали пловцы из Новой Зеландии, США, Нидерландов, Италии и Бразилии, отмечает агентство. Уточняется также, что ранения, полученные спортсменами, не слишком серьёзны.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Кванджу с 12 по 28 июля.

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