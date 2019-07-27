У побережья Ливии спасли 269 нелегальных мигрантов

Их доставили на морскую базу Триполи, где им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

У берегов Ливии береговая охрана смогла спасти 269 нелегальных мигрантов в рамках нескольких операций, сообщил РИА "Новости" официальный представитель ВМС Ливии Аюб Касем.

— На основании заявления, патрулю прибрежной охраны Триполи удалось... 25 июля 2019 года спасти 87 нелегальных мигрантов на резиновой лодке, все они мужчины, — рассказал Касем.

По его словам, мигранты были гражданами различных стран Африки. Их спасли в 60 километрах к северо-востоку от Триполи.

Мигрантов доставили на морскую базу Триполи, где им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь. Затем их передали Управлению по борьбе с нелегальной миграцией, рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в двух других спасательных операциях были спасены ещё две группы мигрантов на резиновых лодках.

Эти группы мигрантов, также являющихся гражданами стран Африки, спасли в 70 милях севернее города Кастельверде (к востоку от Триполи).

Ранее Лайф сообщал о крушении судна у берегов Туниса, в результате которого погибло 82 мигранта.