Трамп поговорил с Макроном об "угрозе" Ирана в Ормузском проливе

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Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Фото © Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Президент США Дональд Трамп обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном "угрозу" Ирана в Ормузском проливе. Об этом рассказали в Белом доме, сообщает РИА "Новости".

— Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет для торгового судоходства в Ормузском проливе Иран, — пояснили в администрации американского лидера.

Кроме того, стороны обсудили решение Парижа ввести "цифровой налог", а также предстоящий саммит "Большой семёрки".

Трамп пригрозил вскоре ответить на "глупость Макрона"

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