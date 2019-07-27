Трамп поговорил с Макроном об "угрозе" Ирана в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном "угрозу" Ирана в Ормузском проливе. Об этом рассказали в Белом доме, сообщает РИА "Новости".

— Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет для торгового судоходства в Ормузском проливе Иран, — пояснили в администрации американского лидера.

Кроме того, стороны обсудили решение Парижа ввести "цифровой налог", а также предстоящий саммит "Большой семёрки".

Трамп пригрозил вскоре ответить на "глупость Макрона"