Автор статьи отмечает очевидное недовольство восточных немцев "политикой силы" Запада в отношении РФ.

Большинство жителей Восточной Германии хотят сблизиться с Россией, согласно статье в немецкой газете Der Tagesspiegel.

— Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%, — приводит данные социологов автор статьи Керстин Декер.

Как считает журналистка, жители бывшей ГДР понимают Россию лучше, поскольку "они с ней уже знакомы". Может быть, именно поэтому многим из них сложно представить Крым не российским, предположила автор материала.

Автор статьи также отмечает очевидное недовольство восточных немцев "политикой силы" Запада в отношении России, в частности санкциями против РФ.

Декер признаёт, что в конечном счёте именно благодаря политике разрядки — а не конфронтации и силы — в прошлом получилось урегулировать конфликт между Востоком и Западом, добиться воссоединения Германии.

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