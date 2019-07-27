США требуют от россиянина Винника $100 млн

Возмещения в размере 100 миллионов долларов за нарушение американских законов потребовали от российского гражданина Александра Винника власти США, сообщает РИА "Новости".

Согласно иску, точная сумма возмещения составляет 12 миллионов для Винника и 88 миллионов для онлайн-биржи BTC-e, которую, по информации прокуратуры Штатов, представляет Винник.

США добиваются от Греции экстрадиции Винника. Там его арестовали 25 июля 2017 года по обвинению в создании биржи криптовалют без лицензии американских властей и отмывании от четырёх до девяти миллиардов долларов.

Винник же утверждает, что не нарушал законов и не совершал никаких преступлений.

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