Сборная России по водному поло выразила соболезнования жертвам инцидента на ЧМ

По словам главы национальной команды, её подопечные в этот вечер никуда не пошли, поэтому не пострадали.

Капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате инцидента с обрушением балкона в ночном клубе в Кванджу (Южная Корея). Об этом пишет РИА "Новости".

— Мы никуда вчера не пошли. Нас не было там. Это ужасная новость. Хочется пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим и выразить соболезнования близким погибших. Мы шокированы этой новостью, — приводит агентство слова Прокофьевой.

Ранее Международная федерация плавания сообщила о несчастном случае, произошедшем с участниками чемпионата мира в Кванджу. По данным СМИ, два гражданина Южной Кореи погибли, более 13 пострадали, когда обрушился внутренний балкон в ночном клубе Coyote Ugly.