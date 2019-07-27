Сборная России по водному поло выразила соболезнования жертвам инцидента на ЧМ

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Южная Корея. Кванджу. Спортсменка сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева (в центре) во время матча за пятое место на чемпионате мира по водным видам спорта против сборной Италии. Фото © EPA / JEON HEON-KYUN / ТАСС

По словам главы национальной команды, её подопечные в этот вечер никуда не пошли, поэтому не пострадали.

Капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате инцидента с обрушением балкона в ночном клубе в Кванджу (Южная Корея). Об этом пишет РИА "Новости".

— Мы никуда вчера не пошли. Нас не было там. Это ужасная новость. Хочется пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим и выразить соболезнования близким погибших. Мы шокированы этой новостью, — приводит агентство слова Прокофьевой.

Ранее Международная федерация плавания сообщила о несчастном случае, произошедшем с участниками чемпионата мира в Кванджу. По данным СМИ, два гражданина Южной Кореи погибли, более 13 пострадали, когда обрушился внутренний балкон в ночном клубе Coyote Ugly.

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