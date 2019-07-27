По центру Киева пробежались голые мужчины в галстуках — видео

В центре Киева шестеро обнажённых мужчин решили устроить пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости. Соответствующее видео опубликовал "Информатор Киев".

Как рассказали очевидцы, оголённые бегуны появились внезапно, поэтому узнать, кто они такие, куда и зачем направляются, у них не получилось. Сейчас мужчин разыскивает полиция.

Отметим, это не первая подобная демонстрация в Киеве. Так, в декабре прошлого года неизвестный обнажённый мужчина пытался угнать поезд метрополитена.