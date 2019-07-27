В Канаде двое погибли при столкновении самолёта и планера

В результате столкновения небольшого самолёта и планера погибло два человека рядом с канадским Калгари, провинция Альберта. Об этом сообщает телеканал CBC.

Одномоторный самолёт Cessna 182 Skylane и двухместный планер столкнулись в воздухе в 40 километрах к югу от города. Самолёту удалось сесть, однако планер разбился, оба пассажира погибли на месте.

По факту происшествия началось расследование, другие подробности не сообщаются.

Ранее на Аляске погибла гражданка Белоруссии, когда пыталась добраться до места, где жил прототип героя кинофильма.