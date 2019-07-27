Американский беспилотник провёл разведку у границы РФ

Стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США вечером 26 июля провёл разведку у Черноморского побережья РФ, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотный аппарат с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы в Италии. В 14:45 мск Global Hawk завершил мониторинг линии разграничения в Донбассе, через пять часов его заметили над Чёрным морем около российской границы — он пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Напомним, за сутки до этого три американских летательных аппарата также провели разведывательный полёт у берегов Крыма.