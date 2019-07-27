Ещё один небольшой самолёт разбился в Канаде, четверо погибли

Спасатели доставили в больницу пять человек на вертолёте, из них двое в критическом состоянии.

Четыре человека погибли и ещё пять пострадали в результате крушения небольшого гидросамолёта примерно в 100 километрах от западного побережья Канады. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, Cessna 208 разбился на острове Адденброк, находящемся на расстоянии около 100 километров от города Порт-Харди (провинция Британская Колумбия). Спасатели доставили в больницу пять человек на вертолёте. Двое пострадавших в критическом состоянии, остальные в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Отмечается, что самолёт выполнял чартерный рейс на остров Калверт недалеко от острова Адденброк. Причиной инцидента могли стать плохие погодные условия . Других подробностей не приводится.

Ранее сегодня стало известно, что одномоторный самолёт Cessna 182 Skylane и двухместный планер столкнулись в воздухе. Там также не обошлось без жертв.