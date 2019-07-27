Лавров встретился с главой МИД Китая

Дипломаты в Рио-де-Жанейро обсудили иранскую ядерную проблему и ситуацию в Венесуэле.

В Министерстве иностранных дел Китая рассказали об итогах встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя дипведомства КНР Ван И.

— Стороны провели глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая ядерную проблему Ирана и ситуацию в Венесуэле. <...> Китайская сторона готова плечом к плечу с Россией защищать законные права наших стран, поддерживать справедливость на международной арене, обеспечивать региональные и глобальные стабильность и мир, — говорится в заявлении, размещённом на сайте китайского ведомства.

Отмечается также, что "китайско-российские отношения укрепляются с каждым днём, становясь залогом международной стабильности".