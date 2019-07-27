Лавров предупредил о провале любых возможных попыток вбить клин между РФ и КНР

По словам дипломата, российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой.

Сотрудничество РФ и Китая не подвержено внешнему влиянию, а любые попытки вбить в него клин не увенчаются успехом, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И на полях СМИДа БРИКС в Рио-де-Жанейро.

— Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в это сотрудничество не увенчаются успехом, — цитирует Лаврова пресс-служба МИД Китая.

В свою очередь Ван И подчеркнул, что обеим сторонам надо прикладывать общие усилия "для реализации важных договорённостей, которые были достигнуты нашими лидерами, добиваться новых результатов, интенсифицировать гуманитарные обмены, укреплять политическое взаимодоверие, расширять деловое сотрудничество, особенно в сфере энергетики и высоких технологий".

Стороны также провели обмен мнениями по международным и региональным вопросам, которые представляют общий интерес, включая ядерную проблему Ирана и ситуацию в Венесуэле.

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