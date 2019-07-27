В Госдуме призвали Украину снять "глупую ж/д блокаду" Крыма

В нижней палате российского парламента полагают, что прекращение движения поездов было необдуманной ошибкой властей Незалежной.

Снятие ж/д блокады Крыма выгодно прежде всего самому Киеву, заявил депутат Госдумы России Михаил Шеремет после появления на Украине соответствующей петиции.

— Всё это сигнал украинского народа новой украинской власти. Надеюсь, что господин [президент Украины Владимир] Зеленский наконец-то повернётся к народу лицом и выполнит предвыборные обещания, которые он дал, и будут восстановлены дружественные отношения с РФ. Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые являлись необдуманной ошибкой киевской власти, — приводит комментарий Шеремета РИА "Новости".

По словам политика, Крым готов к возобновлению ж/д сообщения с Украиной. Он отметил также, что приток туристов на полуостров из Незалежной растёт, несмотря на "искусственные препятствия" Киева.

— Возобновление ж/д сообщения прежде всего выгодно самой Украине. Крым — это гостеприимный край, он готов принимать туристов как из ближнего, так и из дальнего зарубежья, — заключил парламентарий.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить сообщение в Крым, причём раньше, чем поезда начнут ходить через Крымский мост. Автор петиции — бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, покинувший город после воссоединения полуострова с Россией.

В Крыму отреагировали на просьбу вернуть железнодорожное сообщение с Украиной