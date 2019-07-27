В Совфеде назвали угрозой экологии добычу песка на Бакальской косе

Промышленная добыча песка около ландшафтного парка "Бакальская коса" в Раздольненском районе на северо-западе Крыма достигла критического состояния и несёт вред экологии, уверена член Комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

— Добыча песка... достигла критического состояния и требует безотлагательного вмешательства. На сегодня она уже привела к размытию около 14,5 гектара косы, — приводит РИА "Новости" слова Ковитиди.

По словам сенатора, необходимо приостановить добычу, а также посчитать ущерб, причинённый экологии и территории.

Бакальская коса находится на северо-западе Крымского полуострова. На её территории расположен ландшафтно-рекреационный парк "Бакальская коса". Длина её составляет около 12 километров, из которых около пяти глубоко выдаются в черноморскую акваторию.