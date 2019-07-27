Власти Китая предупредили граждан о страшной жаре

В Пекине уже объявили жёлтый уровень опасности, предписывающий проявлять осторожность во избежание теплового удара.

Жители КНР и находящиеся в государстве иностранцы в эти выходные должны будут проявлять особую бдительность из-за прогнозируемой жары. Как сообщило Центральное метеорологическое управление Китая, в некоторых регионах столбик термометра поднимется выше критической отметки в 40 °С.

По данным ведомства, на большей части территории Поднебесной атмосферная температура превысит 35 °С. Власти Пекина уже объявили жёлтый уровень опасности, предписывающий проявлять осторожность во избежание теплового удара.

В ряде районов на севере, юго-западе, в центральной и восточной части страны ожидается 37–39 °С, в отдельные часы температура может перевалить за 40 °С.