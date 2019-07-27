На Украине разбился легкомоторный самолёт

Легкомоторный самолёт "Бекас" потерпел крушение у села Погореловка Черновицкой области Украины, пострадали пилот воздушного судна и пассажир. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

— 26 июля в 09:35 [совпадает с мск] вблизи села Погореловка Заставнивского района на поле упал легкомоторный самолёт "Бекас", в результате чего пострадало два человека, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пилот и пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Причины ЧП выясняются.

Ранее сегодня стало известно о двух инцидентах с легкомоторными самолётами в Канаде. Так, одномоторный самолёт Cessna 182 Skylane и двухместный планер столкнулись в воздухе в провинции Альберта. А в ста километрах от западного побережья страны, в провинции Британская Колумбия, потерпел крушение ещё один небольшой самолёт.