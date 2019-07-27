В Афганистане при подрыве автомобиля погибло четыре человека

При подрыве автомобиля в афганской провинции Газни погибло по меньшей мере четыре человека, ранено ещё 20. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

انفجار موتر بمب در غزنی جان سه نیروی امنیتی را گرفت https://t.co/SWWEWutR19 — moqawemat فارسی (@moqawemat_per) July 27, 2019

Взрыв прогремел в районе Аб Банд. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при взрыве террориста-смертника в Афганистане.