В Афганистане при подрыве автомобиля погибло четыре человека

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При подрыве автомобиля в афганской провинции Газни погибло по меньшей мере четыре человека, ранено ещё 20. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Взрыв прогремел в районе Аб Банд. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при взрыве террориста-смертника в Афганистане.

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