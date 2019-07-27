Москвичей ожидает последний жаркий день перед аномальным похолоданием

Сегодня столбики термометров устремятся к отметке +30 градусов, а завтра температура резко начнёт снижаться.

Сегодня днём воздух в российской столице прогреется до 29 градусов. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 27 июля станет последним жарким днём перед резким похолоданием.

Согласно прогнозу, столбики термометров устремятся к отметке +30 градусов уже с 10:00. При этом в Москве ожидается небольшая облачность, но обойдётся без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура начнёт снижаться уже 28 июля. Ночью похолодает до 17 градусов, и в дневное время воздух практически не прогреется. В начале следующей недели столбики термометров опустятся ещё ниже. Уже 30–31 июля температура в столице будет курсировать в районе 11–16 градусов тепла.

Ранее синоптики порекомендовали особую диету на время жары.