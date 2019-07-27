Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией

Из-за запрета страдают простые граждане, которые лишены возможности видеться с родными, отметила автор обращения.

На сайте украинского президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о возобновлении авиасообщения между Россией и Незалежной. Автором инициативы выступила некая Виктория Темченко.

— Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями, — отметила она.

Днём ранее Лайф писал, что лидера Незалежной попросили пустить поезда в Крым. Как утверждают авторы обращения, после того как официальный Киев прекратил пускать туда железнодорожный транспорт, людям приходится пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, тратить время на пересадки.